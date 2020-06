Regina Duarte diz que passou por momentos de ‘dor e êxtase’ na Secretaria da Cultura

Nesta quinta-feira (11), a atriz publicou um vídeo de 14 minutos no Instagram fazendo um balanço de sua gestão à frente da pasta

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Regina Duarte, ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro



A ex-secretária Regina Duarte publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (11) no qual detalha momentos de sua curta gestão na Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro.

No vídeo de mais de 14 minutos, Regina se queixa do que chamou de “lentidão da burocracia” e diz que teve “momentos de dor e êxtase” enquanto esteve na pasta. Nesta quarta, a atriz postou uma foto de sua exoneração no Instagram e escreveu: “Deu-se! Ufa”.

“Quando aceitei o convite para vir para cá, queria contribuir com a pacificação do setor. Meus principais objetivos eram ganhar confiança do governo e reduzir o clima de polaridade da classe artística”, diz a atriz.

Ela afirma ainda que vai continuar lutando por respostas que “escapem do ambiente raivoso que acomete parte do setor artístico”. Regina, então, faz um balanço de suas conquistas e aprovações enquanto esteve no cargo dizendo que seu sucessor “vai receber uma base sólida”.

“Aqui tive momentos de dor, êxtase, tive insegurança, risos e lágrimas que são troféus que vou levar pelo resto da minha vida”, finaliza a atriz.