Regina Duarte deve apresentar ações como secretária da Cultura no Senado

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atriz assumiu o cargo, subordinado ao Ministério do Turismo, na semana passada



A recém-empossada secretária especial da Cultura, Regina Duarte, deve participar de uma reunião no Senado Federal para expor os programas e ações a serem executados à frente da pasta. O convite foi aprovado nesta terça-feira (10) pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (9), Regina chegou a afirmar ter sido alvo de “uma facção” que quer ocupar seu lugar no governo, o que gerou bastante repercussão. Devido a supostas dificuldades internas enfrentadas por ela já nos primeiros dias no cargo, o senador Prisco Bezerra (PDT-CE) disse ser importante ouvir a secretária e identificar como os parlamentares podem contribuir com sua gestão.

“Eu acho que é mais uma oportunidade para saber da nova secretária quais as ideias. Até porque a gente sabe que ela já vem no início passando por algumas dificuldades internas dentro do próprio governo, e nosso objetivo aqui é de realmente colaborar”, avaliou.

O requerimento para o convite foi apresentado pelo senador Dário Berger (MDB-SC), que ressaltou a relevância desse debate para a atuação dos senadores que integram a comissão.

“Convidamos a secretária para expor seus programas, projetos, ações e prioridades para a cultura, uma vez que esse tema é muito recorrente e muito caro para nós da Comissão de Educação, Cultura e Esporte”, ressaltou.

A atriz assumiu o cargo, que é subordinado ao Ministério do Turismo, na semana passada, após 45 dias do convite feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

* Com informações da Agência Senado