Regina Duarte vai ‘refletir sobre o que viu e aprendeu’ em Brasília antes de resposta

Atriz foi convidada pelo presidente Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura

Carolina Antunes/PR Regina esteve hoje pelo segundo dia seguido na pasta, onde fez reuniões com a equipe



A atriz Regina Duarte vai “refletir sobre tudo o que viu e aprendeu” durante os dias de “teste” em Brasília para responder se aceita ou não virar secretária da Cultura do governo federal. A ideia é dar o retorno sobre o convite depois da próxima terça-feira (28), quando o presidente Jair Bolsonaro volta de viagem da Índia.

As informações foram dadas nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Especial de Cultura. Regina esteve hoje pelo segundo dia seguido na pasta, onde fez reuniões com a equipe.

“De acordo com a assessoria particular de Regina, ela vai refletir sobre tudo que viu e aprendeu. A previsão para que ela dê uma resposta é após o retorno do presidente”, diz a nota.

Mesmo sem ter confirmado a sua entrada no governo Jair Bolsonaro, a atriz escolheu nesta quinta, como “número 2” da Secretaria Especial de Cultura, a reverenda Jane Silva, atual secretária de Diversidade Cultural da pasta.

Jane ocupará o cargo de secretária-adjunta da Cultura “até que haja uma definição sobre a nomeação de Regina Duarte”, disse a Secretaria Especial de Cultura.

Como adjunta, a reverenda atuará automaticamente como chefe interina da cultura, já que o cargo de secretário da pasta está vago desde a última sexta-feira (17) quando o dramaturgo Roberto Alvim foi demitido por parafrasear em discurso o nazista Joseph Goebbels.

* Com informações do Estadão Conteúdo