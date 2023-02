‘Rei do Camarote’ é investigado sob acusação de lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Empresário que se tornou conhecido por gastar até R$ 50 mil em uma balada virou alvo após prisão de ex-sócio

Youtube/VejaSP/Reprodução Em 2013, empresário apareceu em vídeo ostentando garrafas de bebida em festa



Conhecido como Rei do Camarote por ostentar uma vida de luxo em baladas, o empresário Alexander Augusto de Almeida virou alvo de inquérito policial sob a suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A denúncia é investigada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. O processo deu início após o ex-sócio de Alexander, Antônio Vinicius Gritzbach, ser alvo de uma busca por lavagem de dinheiro. Durante a investigação, foram encontrados documentos referentes a um condomínio em Atibaia, que estavam no nome do Rei do Camarote. O tamanho do espaço levantou a suspeita da polícia, que inclui o empresário na investigação. De acordo com sua defesa, o imóvel foi adquirido de forma legal. O ex-sócio de Alexander foi detido nesta quinta, 2, acusado do homicídio do traficante Anselmo Santa Fausta e seu motorista em 2021. O motivo do crime seria que Antônio estava sofrendo ameaças para realizar pagamentos devidos a Anselmo. O incidente não teria ligação com Alexander, que se tornou conhecido após uma reportagem da revista Veja em que alegava gastar até R$ 50 mil por noitada.