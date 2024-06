Religioso é preso acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes ao longo de 20 anos

Homem foi detido na manhã desta quarta-feira, em São Paulo; ele é indiciado por estupro de vulnerável contra as cinco vítimas

Marcello Jr/Arquivo da Agência Brasil Homem de 68 anos é preso suspeito de abusar de cinco vítimas em Minas Gerais



Um religioso de 68 anos foi preso na zona leste de São Paulo acusado de diversos crimes sexuais, praticados contra crianças e adolescentes ao longo de quase duas décadas na cidade de São José da Barra, no sul de Minas Gerais. Ele era investigado pela Polícia Civil mineira desde 2021, quando três vítimas denunciaram os abusos. Durante o trabalho de apuração, outras duas vítimas foram descobertas. O homem acabou indiciado por estupro de vulnerável contra as cinco vítimas, e fugiu para a capital paulista assim que tomou conhecimento das denúncias. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira (19), com apoio da Polícia Civil paulista. De acordo com a investigação, o religioso se utilizava da função que exercia em uma igreja da cidade e da vulnerabilidade das vítimas para cometer os abusos, que teriam começado em 2003. “Em alguns casos, o suspeito atraía as vítimas, amigas de suas netas, para sua residência. Em outras situações, ele utilizava de eventos da igreja para abusar sexualmente das crianças e adolescentes”, diz nota da Polícia Civil mineira, que alerta para a possibilidade de o suspeito ter feito outras vítimas além das já identificadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile