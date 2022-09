Remédio para tratar Covid em fase inicial é entregue ao Brasil

Medicamento será distribuído para as unidades básicas de saúde, afirma ministro

O antiviral usado para o tratamento da Covid-19 na fase inicial, chamado Paxlovid, chegou ao Brasil nesta quinta-feira, 29. A informação é da Pfizer. Neste primeiro lote, foram entregues 50 mil unidades. A previsão é que uma nova remessa, com a mesma quantidade, chegue ao país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o antiviral em 30 de março. No mundo, 43 países já contam com o Paxlovid. No entanto, na América Latina, apenas três tiveram lotes entregues, sendo o Panamá, México e o Brasil. O medicamento é indicado para adultos que correm risco de evoluir para quadros graves de Covid-19. O remédio atua na redução da atividade da enzima. Assim, ele controla a replicação do vírus nas células humanas. De acordo com a Pfizer, estudos apontaram que o medicamento, se usado até cinco dias depois do início dos sintomas, pode reduzir até 89% as chances de internação ou morte em pacientes com formas leves ou moderadas de Covid que tenham pelo menos um fator de risco de evolução para quadros graves. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o medicamento será distribuído para as unidades básicas de saúde e ficará disponível para pacientes acima de 65 anos de idade com alto risco de desenvolver formas graves da doença. “Agora, com a chegada dessa medicação, teremos mais um medicamento para os médicos que, com autonomia, poderão prescrever naqueles casos que estão indicados dentro do manual do uso”, completou.