Renan Bolsonaro diz que namoraria petista e Flávio comenta: ‘Tá de sacanagem’

Nas redes sociais, o filho do presidente disse que o caráter da pessoa prevalece, ‘independentemente de posição política’

Reprodução/ Instagram @bolsonaro_jr Flávio (esquerda da foto) reagiu à declaração de Renan (direita)



O filho do presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, conhecido também como “04”, surpreendeu seus seguidores ao afirmar que namoraria uma petista. O comentário foi feito na última quarta-feira, 12, em uma rede social de Renan. Ao falar sobre o tema, o 04 afirmou já ter namorado uma petista e ressaltou que o que realmente importa é o caráter da pessoa. “Eu não vejo problema nenhum, sabe porque? Por que eu já namorei uma petista. Independentemente de posição política, o que vale é o caráter da pessoa”, disse Renan em um story do Instagram. “Independente de partido político ou ideologia, se a mulher estiver comigo para crescer, para somar e para ser minha companheira, nada mais importa. O importante disso tudo é o amor”, afirmou em outra publicação na rede. O comentário de Renan gerou insatisfação entre seus seguidores e até parentes. O senador Flávio Bolsonaro, conhecido também como “01”, comentou na publicação do irmão e disparou: “Tá de sacanagem 04?? !!!!”. Após ver o comentário, Renan respondeu seu irmão: “To nâo! Relaxa ai 01!”.