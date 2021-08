Renan Bolsonaro tatua rosto de pai no braço; veja fotos

Em imagem publicada nas redes sociais, Jair Renan, o 04, homenageou o pai com uma música de Gabriel, o Pensador

Divulgação/Instagram Jair Renan Bolsonaro é o quarto filho do presidente da República



Conhecido como 04, Jair Renan Bolsonaro se uniu no último domingo, 29, ao clube de filhos do presidente que homenagearam o pai com uma tatuagem. Além dele, Carlos Bolsonaro também tatuou o rosto de Jair Bolsonaro. O mais novo entre os filhos homens teve como inspiração uma imagem do presidente com semblante sério, de terno e gravata para a tatuagem no braço, feita em um estúdio em Goiás. Na descrição da postagem, Renan usou o bordão ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’, e dedicou ao pai a música ‘Muito Orgulho, Meu Pai’, de Gabriel, o Pensador. “Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser, eu tenho orgulho do pai e tenho cada vez mais.”