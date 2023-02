Renan Filho diz que governo federal irá enviar recursos para revitalizar rodovias estaduais em São Paulo

Em entrevista ao Morning Show, ministro dos Transportes ressaltou trabalho coletivo entre a União e o Estado de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Renan Filho foi o convidado do programa Morning Show



Nesta quinta-feira, 23, o programa Morning Show, recebeu Renan Filho, atual ministro dos Transportes. Em entrevista, ele afirmou que atuará pelo governo federal, em conjunto com o Estado de São Paulo, na revitalização das rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga. “Nós combinamos que o ministério dos Transportes vai garantir as condições técnicas e operacionais para realizar um bom projeto de engenharia resiliente à região para a posterior reconstrução da rodovia, com o governo federal aportando recursos, mesmo sem ser o gestor desse trecho da BR-101”, disse. “A rodovia Rio-Santos teve o fluxo restabelecido agora no trabalho coletivo. Porém, o fluxo dos veículos de passeio ainda está resumido em caráter de garantia, esperamos que nos próximos dias tenhamos condição de liberar o fluxo para todas as pessoas. Mogi-Bertioga também é estadual, teve um afundamento do pavimento. Parte da base foi levado pelas águas. É uma rodovia muito importante e nós vamos também colaborar com o governo do Estado para executar um projeto de engenharia emergencialmente, discutir a possibilidade do governo financiar trechos também.”

Renan Filho ainda elogiou a parceria entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas nos trabalhos pelos desastres no Litoral Norte paulista. “A atitude do presidente é correta, do governador também, e do prefeito, porque trabalham coletivamente. Nós estamos para operacionalizar essas decisões, fazê-las chegarem no cidadão. Os outros ministros estão somando as ações dentro desse plano para que a gente possa, no curto espaço de tempo, restabelecer o funcionamento dos serviços públicos prestados. Isso vai atenuar os impactos nas vidas das pessoas”, esclareceu. “Eu acho que a sintonia entre os entes governamentais é fundamental. A gente deve deixar a política e as eleições para a hora própria. Passada as eleições, o fundamental e desarmar os palanques e todo mundo trabalhar para que o país possa avançar. Não estamos tratando de política, estamos tratando de um desastre. É óbvio que o governo federal precisa trabalhar conectado aos esforços estaduais e municipais. A senha é reunir esforços”, concluiu.