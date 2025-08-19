Repórter da TV Record é roubada antes de transmissão ao vivo em São Paulo

Incidente ocorreu na Marginal Pinheiros, onde um ciclista se aproximou e subtraiu o celular de Beatriz Casadei antes de fugir rapidamente

Reprodução/TV Record Após o furto, Beatriz Casadei registrou um boletim de ocorrência para formalizar a denúncia do crime



Na manhã desta terça-feira (19), a repórter Beatriz Casadei, da TV Record, foi vítima de um roubo enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo do programa Balanço Geral, em São Paulo. O incidente ocorreu na Marginal Pinheiros, onde um ciclista se aproximou e subtraiu seu celular antes de fugir rapidamente. A situação foi presenciada por outro repórter da emissora, Rafael Ferraz, que estava presente no local.

Ferraz observou que os ciclistas estavam nas proximidades da equipe de reportagem por um período considerável, o que sugere que eles estavam aguardando uma oportunidade para agir. Após o furto, Beatriz Casadei registrou um boletim de ocorrência para formalizar a denúncia do crime.

A repórter da #RECORD, Beatriz Casadei, foi assaltada enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo na Marginal Pinheiros. O crime ocorreu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde um ciclista tomou o celular e fugiu. A repórter registrou boletim de ocorrência… pic.twitter.com/NUMeY6b3oY — Balanço Geral (@balancogeral) August 19, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

