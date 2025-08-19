Polícia do Rio de Janeiro prende produtor musical de Oruam após denúncia de agressão

Leandro de Souza Almeida da Silva Filho foi denunciado por ter batido em sua namorada; ela relatou que foi esganada e empurrada, além de ter sido alvo de injúrias e múltiplas ameaças

Reprodução/Jovem Pan News Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, de 26 anos, foi preso na Baixada Fluminense, após ser denunciado por agredir sua namorada



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o produtor musical Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, de 26 anos, conhecido como Leandrinho e que trabalha com o rapper Oruam. A prisão ocorreu na Baixada Fluminense, após ele ser denunciado por agredir sua namorada. A vítima procurou atendimento médico e, em seguida, registrou a ocorrência na delegacia com base na Lei Maria da Penha. Ela relatou aos policiais que foi esganada e empurrada, além de ter sido alvo de injúrias e múltiplas ameaças.

De acordo com as autoridades, Leandro de Souza já possuía um histórico de agressividade e periculosidade, o que levou os agentes a algemá-lo no momento da prisão em sua residência.

Este não é o primeiro caso de problemas com a lei envolvendo a equipe do rapper. O próprio Oruam, filho do traficante Marcinho VP, foi detido no mês passado após, juntamente com amigos, atirar pedras de até 5 kg contra policiais que realizavam uma operação em sua casa para apreender um menor de idade ligado ao tráfico de drogas.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA