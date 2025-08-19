Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Polícia do Rio de Janeiro prende produtor musical de Oruam após denúncia de agressão

Polícia do Rio de Janeiro prende produtor musical de Oruam após denúncia de agressão

Leandro de Souza Almeida da Silva Filho foi denunciado por ter batido em sua namorada; ela relatou que foi esganada e empurrada, além de ter sido alvo de injúrias e múltiplas ameaças

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 11h28
Reprodução/Jovem Pan News Produtor do rapper Oruam é preso no Rio de Janeiro Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, de 26 anos, foi preso na Baixada Fluminense, após ser denunciado por agredir sua namorada

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o produtor musical Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, de 26 anos, conhecido como Leandrinho e que trabalha com o rapper Oruam. A prisão ocorreu na Baixada Fluminense, após ele ser denunciado por agredir sua namorada. A vítima procurou atendimento médico e, em seguida, registrou a ocorrência na delegacia com base na Lei Maria da Penha. Ela relatou aos policiais que foi esganada e empurrada, além de ter sido alvo de injúrias e múltiplas ameaças.

De acordo com as autoridades, Leandro de Souza já possuía um histórico de agressividade e periculosidade, o que levou os agentes a algemá-lo no momento da prisão em sua residência.

Este não é o primeiro caso de problemas com a lei envolvendo a equipe do rapper. O próprio Oruam, filho do traficante Marcinho VP, foi detido no mês passado após, juntamente com amigos, atirar pedras de até 5 kg contra policiais que realizavam uma operação em sua casa para apreender um menor de idade ligado ao tráfico de drogas.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

