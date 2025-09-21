Reservatórios da Grande São Paulo têm menor nível para setembro desde 2015

Com a baixa pluviometria, a Sabesp já havia anunciado em agosto a redução da pressão na distribuição de água durante a madrugada

RENATO CÉSAR PEREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, registrou nova queda no volume armazenado entre os dias 20 e 21 de setembro. O índice passou de 32,3% para 32,1% (624,22 hm³), redução de 0,2 ponto porcentual. É o menor nível para a data desde 2015, quando os reservatórios operavam com apenas 11,3% do volume total em meio à crise hídrica.

Entre os principais sistemas, o Cantareira caiu de 29,7% para 29,5%; o Alto Tietê, de 25,7% para 25,5%; o Guarapiranga, de 47,5% para 47,3%; o Cotia, de 51,4% para 50,8%; o São Lourenço, de 45,4% para 44,8%; e o Rio Grande, de 53,2% para 53,0%. Apenas o Rio Claro se manteve estável, em 19,0%.

Com a baixa pluviometria, a Sabesp já havia anunciado em agosto a redução da pressão na distribuição de água durante a madrugada. Na última sexta-feira (19), a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) determinou a ampliação da medida: agora, a chamada gestão de demanda noturna (GDN) será aplicada das 19h às 5h. A decisão prevê também ajustes na pressão durante o dia, em níveis que assegurem o abastecimento em toda a região metropolitana, até que os reservatórios recuperem seus níveis de segurança.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula