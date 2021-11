Resultado do Enem 2021 sairá em 11 de fevereiro, diz Inep

Taxa de abstenção do segundo dia de provas foi de 29,9%; gabarito oficial será divulgado nesta quarta-feira, 1º

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/11/2021 Informações foram apresentados pelo presidente do Inep, Danilo Dupas, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 29



Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 11 de fevereiro, informou o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 29. Dupas também apresentou o balanço da edição 2021. Segundo o Inep, a segunda prova, aplicada no último domingo, 28, teve uma taxa de abstenção de 29,9%. No primeiro domingo de prova, 21 de novembro, 26% dos inscritos não compareceram. Para aqueles que tiveram problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas e não participaram do exame, o período para solicitar reaplicação é de 29 de novembro a 3 de dezembro. Quem tiver a documentação aprovada terá a participação garantida na reaplicação do exame, que ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

Na quarta-feira, 1º, será liberado o gabarito das provas. A nota do Enem, no entanto, não é calculada levando-se em conta somente o número de questões corretas. A correção das provas é feita usando a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que o valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item. Por isso, não é possível calcular a nota final apenas contabilizando o número de erros e acertos em cada uma das provas. Dois candidatos que acertarem o mesmo número de questões podem ter pontuações diferentes. Sendo assim, o estudante só saberá sua nota final quando o resultado oficial sair, em 11 de fevereiro.