Ricardo Nunes sinaliza possibilidade de aumento da tarifa dos ônibus em 2025

Decisão sobre o novo valor deverá ser anunciada até o dia 27 de dezembro; de acordo com prefeito de São Paulo, manutenção do preço atual se torna insustentável, considerando que desde 2020 permanece em R$ 4,40, enquanto inflação acumulada atingiu 32%

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da pressão inflacionária, o prefeito assegurou que não pretende repassar todo o aumento para os usuários, o que elevaria a tarifa para cerca de R$ 5,80



A Prefeitura de São Paulo, sob a liderança do prefeito Ricardo Nunes, está analisando a possibilidade de reajustar as tarifas de ônibus na capital paulista. Desde 2020, o preço da passagem permanece em R$ 4,40, mas a inflação acumulada desde então atingiu 32%, tornando insustentável a manutenção do valor atual. Embora ainda não haja uma data definida para o possível aumento, Nunes indicou que a decisão deve ser tomada até o final deste ano, em dezembro, quando são realizados balanços sobre o preço do diesel e outros fatores econômicos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da pressão inflacionária, o prefeito assegurou que não pretende repassar todo o aumento para os usuários, o que elevaria a tarifa para cerca de R$ 5,80. Ele destacou a necessidade de encontrar um equilíbrio, evitando que o reajuste impacte negativamente outras áreas essenciais, como saúde e educação. Nunes enfatizou a importância de uma abordagem harmoniosa para garantir que o transporte público continue acessível sem comprometer outros serviços municipais As declarações de Ricardo Nunes foram feitas durante um evento da Stock Car a Folha de São Paulo e, em seguida, confirmadas pela Prefeitura de São Paulo.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA