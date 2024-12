‘Braga Netto tem direito à presunção de inocência, mas se fez quero que seja punido’, diz Lula após receber alta

Depois de receber alta, Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre a prisão do general da reserva no último sábado; declaração foi feita durante aparição surpresa do presidente em coletiva de imprensa realizada pela equipe médica para atualização do seu quadro de saúde