Ricardo Salles derruba motoboy ao sair de palestra em faculdade de São Paulo

Ex-ministro atingiu motoboy que estava parado na rua e não parou para prestar socorro

Reprodução/ Twitter Salles derrubou motoboy enquanto saía de estacionamento



O ex-ministro do Meio Ambiente e candidato a deputado federal pelo Partido Liberal, Ricardo Salles, causou um tumulto ao sair de uma palestra na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na zona sul da capital paulista, na noite desta quinta-feira, 1º. Vídeos circulando nas redes sociais mostram Salles saindo com seu carro do estacionamento da faculdade em meio a um protesto de estudantes e da bateria da ESPM. Ele acelera e chega a derrubar um motoboy que estava parado na rua. O motoboy percebeu que o carro estava vindo e pulou da moto, que foi atingida pelo carro. O ex-ministro saiu sem prestar socorro. Pelas imagens o homem não se feriu.

Assista abaixo os vídeos:

Ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles atropela motociclista em São Paulo. Ele era alvo de protestos e bateu na moto. O condutor não se feriu por conseguir sair a tempo de cima do veículo. pic.twitter.com/EfKZpqcP4I — Renato Souza (@reporterenato) September 2, 2022