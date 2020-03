Tomaz Silva/Agência Brasil Praias do Rio durante final de semana registraram alto movimento mesmo com pandemia de coronavírus



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro têm feito ações em conjunto nas praias e bares da capital orientando a população a deixar de circular em espaços públicos devido ao novo coronavírus.

A mensagem transmitida por meio de um megafone pede para que a população evite aglomerações, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

“A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações. Por favor, para a sua segurança de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte a ajude a prevenir e a controlar o coronavírus. Você sempre conta com os bombeiros. Podemos contar com você?”, diz.

No último fim de semana, as praias tiveram alto movimento mesmo com a pandemia de Covid-19.

No estado, de acordo com as últimas informações do Ministério da Saúde, há 31 casos confirmados com 96 pacientes suspeitos sendo investigados pelos órgãos. Dos 31 confirmados, 29 estão na cidade do Rio de Janeiro, um em Niterói e um em Barra Mansa.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, um dos pacientes está internado em estado gravíssimo e os demais estão em isolamento domiciliar.

Atualmente, o Brasil tem 234 casos confirmados do novo coronavírus. A primeira morte devido ao vírus foi confirmada nesta segunda-feira (16) em São Paulo.

Veja o momento em que a mensagem é veiculada nas praias: