No Rio, chuva perde intensidade, mas estágio de atenção é mantido

As principais vias da cidade já registram lentidão na volta para casa. Chuva deve voltar a ser forte ‘nas próximas horas’, informa a prefeitura

Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva deixa Rio em estágio de atenção nesta segunda-feira (10)



O Centro de Operações Rio informou nesta segunda-feira (10) que a cidade entrou em estágio de atenção a partir das 15h. A chuva ganhou intensidade durante o dia, principalmente na região da Zona Oeste da capital fluminense.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco, o que significa que ocorrências devido às chuvas impactaram o município e já “afetam a rotina de parte da população. O Rio estava em Estágio de Mobilização desde às 14h40 desta segunda-feira”, informa a prefeitura da cidade.

Na Ilha do Governador, região da Zona Norte, a chuva perdeu a intensidade, de acordo com as últimas informações do Centro de Operações. Em Itanhangá, na Zona Oeste, a previsão é de chuva de moderada a forte, porém rápida, ainda na tarde desta segunda.

O VLT Carioca informou, por meio do Twitter, que a Linha 2 já retomou a circulação no trecho completo entre a Praia Formosa e a Praça XV, no Centro do Rio – os intervalos, no entanto, estão irregulares.

Diversos bairros da cidade registraram pontos de alagamentos e quedas de árvores. As principais avenidas do Centro da capital, como a Avenida Brasil, têm acúmulo de água na pista e o Centro de Operações informa que equipes atuam no local.

Nos bairros da Vila Isabel e Barra da Tijuca, o trânsito na volta para casa é lento. A Prefeitura do Rio também informou que a previsão é “de chuva forte para as próximas horas” e orienta a população a ficar em um local seguro.