Pesquisa aponta que 1,476 milhão de lares no Brasil não têm banheiro de uso exclusivo

Em 2023, a pesquisa da PNAD Contínua revelou que aproximadamente 1,476 milhão de lares no Brasil não contavam com banheiro exclusivo, o que representa 1,9% do total de 77,7 milhões de domicílios estimados. A análise mostra que a região Centro-Oeste lidera em termos de domicílios com banheiros exclusivos, alcançando 99,9%, seguida de perto pelo Sul e Sudeste, ambos com 99,8%. O Nordeste e o Norte apresentam índices menores, com 95,4% e 92,4%, respectivamente. A pesquisa também revelou que 69,9% dos lares brasileiros utilizavam a rede geral de esgoto ou fossa séptica para o escoamento de resíduos.

Nas áreas urbanas, o acesso à rede de esgoto é de 78%, enquanto nas zonas rurais esse número cai drasticamente para apenas 9,6%. “A cobertura de alguns serviços de saneamento básico é factível em áreas rurais no entorno de centros urbanos, enquanto em áreas mais isoladas ou com baixa densidade populacional pode ser necessária a busca por soluções localizadas, ou individuais, como a instalação de fossas sépticas não ligadas à rede coletora e o uso de poços artesianos para o abastecimento de água”, diz o estudo. Além disso, a coleta de lixo direta no Brasil teve um aumento de 3,4% entre 2016 e 2023, atingindo 86,1% de cobertura.

