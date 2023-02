Trecho da Rio-Santos na Praia de Juquehy deve ser liberado para carros de passeio nesta quinta-feira

Governo do Estado de São Paulo anunciou a desobstrução total do último ponto da rodovia

Sergio Barzaghi/Governo do Estado de SP Operários trabalham em trecho da Rio-Santos na Altura da praia de Toque-Toque onde o trânsito já foi liberado



O governo do Estado de São Paulo anunciou a desobstrução total do último ponto da Rodovia Rio-Santos (SP-055). A região próximo à Praia de Juquehy, km 174,5, na cidade de São Sebastião, uma das mais atingidas pelos temporais no último final de semana, foi liberada, mas o tráfego, por ora, permanece restrito a veículos de resgate e serviços. Técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) monitoram a via e a expectativa é que a liberação para veículos em geral aconteça ainda nesta quinta-feira, 23. Anteriormente, como a Jovem Pan mostrou, o DER já havia liberado diversos pontos de obstrução na rodovia, especialmente no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. Agora, a estrada segue com pontos de interdição parcial, causados por quedas de barreiras e árvores. A recomendação é que motoristas que se encontram próximo a Juquehy (km 176), a rota alternativa é o Sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido Bertioga. Já os turistas que estão do outro lado da interrupção da rodovia, a saída é pela Rodovia dos Tamoios ou pela Rodovia Oswaldo Cruz. Neste momento, as seguintes rodovias estão com pontos de interdição total e parcial:

Rio-Santos (SP-055)

Interdição parcial

km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto)

km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza)

km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga)

km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha)

km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu)

km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra)

km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque)

km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque)

km 142 – queda de barreira e árvores (Praia Toque Toque)

km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias)

km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga)

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta)

Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia)

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba)

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Interdição parcial

Km 11 – queda de barreira

Km 13 – queda de barreira

Km 58 – queda de barreira

Mogi-Bertioga (SP-098)

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada na altura do km 82, em Biritiba Mirim, após o rompimento de tubulação e do asfaltado ceder. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão.