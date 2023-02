Veja onde há bloqueios totais e parciais nas estradas do litoral de SP

Rodovia dos Tamoios tem Operação Subida para volta de motoristas nesta quarta-feira, 22; Mogi-Bertioga segue interditada e Rio-Santos tem pontos de atenção

NILTON CARDIN/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo anunciou a implantação da Operação Subida na Rodovia dos Tamoios nesta quarta-feira



O governo do Estado de São Paulo anunciou a implantação da Operação Subida na Rodovia dos Tamoios nesta quarta-feira, 22. O objetivo da ação é facilitar a volta dos motoristas do litoral norte para a capital paulista e outras regiões do Estado, enquanto outros trechos de estradas permanecem totalmente interditados ou com bloqueios parciais em razão dos temporais do último final de semana. Na Operação Subida, uma faixa da pista antiga da Tamoios e suas faixas da pista nova serão usadas para a subida da serra no sentido a São José dos Campos. Já a descida sentido Caraguatatuba será realizada por uma única faixa da pista antiga. No momento o tráfego segue normalmente, sem congestionamentos nos dois sentidos.

Nesta terça, o Departamento de Estradas de Rodagem liberou parcialmente o tráfego de veículos em alguns trechos da Rodovia Rio-Santos (SP-055), entre as cidades de São Sebastião e Ubatuba, mas ainda permanece a interdição total no km 174,5. Com isso, a recomendação é que motoristas que se encontram próximo a Praia de Juquehy (km 176), a rota alternativa é o Sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido Bertioga. Já os turistas que estão do outro lado da interrupção da rodovia, a saída é pela Rodovia dos Tamoios. Neste momento, as seguintes rodovias estão com pontos de interdição total e parcial:

Rio-Santos (SP-055)

Interdição total

km 174,5 por queda de barreira, próximo a Praia Preta

Interdição parcial

km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto)

km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza)

km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga)

km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha)

km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu)

km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra)

km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque)

km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque)

km 142 – queda de barreira e árvores (Praia Toque Toque)

km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias)

km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga)

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta)

Km 188 – erosão (Praia de Boracéia)

Km 189 – erosão (Praia de Boracéia)

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Interdição parcial

Km 11 – queda de barreira

Km 13 – queda de barreira

Km 58 – queda de barreira

Mogi-Bertioga (SP-098)

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada na altura do km 82, em Biritiba Mirim, após o rompimento de tubulação e do asfaltado ceder. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão.