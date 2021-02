Rio tem mais um fim de semana com praias cheias em meio à pandemia; veja fotos

Imagens de uma aglomeração na manhã deste domingo na praia de Ipanema, na orla da zona sul, circularam nas redes sociais

As praias do Rio de Janeiro voltaram a ficar lotadas no fim de semana, apesar da gravidade da pandemia de Covid-19. Depois de atingir a temperatura recorde de 41,6ºC na sexta-feira, 29, a capital fluminense teve a temperatura máxima próxima de 40ºC no sábado, 30, e neste domingo, 31, mas a sensação era de um calor mais intenso. Na estação de Irajá, na zona norte do Rio, a sensação térmica chegou a 44,3ºC, às 15h30. Imagens de uma aglomeração na manhã deste domingo na praia de Ipanema, na orla da zona sul, circularam nas redes sociais. Diante do tempo seco e quente, muitos cariocas também resolveram aproveitar a praia à noite com familiares e amigos.

A Prefeitura do Rio manteve as ações integradas para fiscalizar as medidas de proteção contra a Covid-19. No sábado houve fiscalizações nos bairros de Copacabana, Leme, Leblon, Tijuca e Maracanã, palco da final da Copa Libertadores. De 15 a 30 de janeiro, a operação inspecionou 322 estabelecimentos, registrando 154 infrações sanitárias e 29 interdições, oito delas de eventos clandestinos que reuniram mais de 4,5 mil pessoas. Neste domingo, a Coordenadoria de Controle Urbano interrompeu um churrasco de aniversário no Recreio, na zona oeste, com mais de 100 convidados, música e som alto. A previsão é que o calor continue muito forte no Rio ao longo da próxima semana, com as temperaturas máximas variando de 38ºC a 40ºC, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

*Com informações do Estadão Conteúdo