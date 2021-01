Terremoto na Guiana é sentido na região norte do Brasil

Segundo informações do Centro de Sismologia da USP, o tremor foi bastante perceptível em Boa Vista (RR)

Reprodução/YouTube Moradores registraram vídeos no momento do tremor



Tremores de terra registrados na Guiana, na tarde deste domingo, 31, tiveram reflexos na região norte do Brasil, como em Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontam que o terremoto teve magnitude 5,7 e profundidade de 9,7 km. Segundo informações do Centro de Sismologia da USP, o fenômeno foi bastante sentido em Boa Vista. Levantamento feito pelo departamento da universidade apontou, também, a ocorrência de outro tremor de magnitude 5,3 registrado no norte do Chile. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o primeiro chamado em Manaus foi recebido às 15h30. Depois disso, houve ligações para o 193 de vários pontos da capital, incluindo os bairros Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste, e Cidade Nova, na Zona Norte. Ninguém ficou ferido.

Internautas, no Twitter, relataram ter sentido os tremores. “Nunca passou pela a minha cabeça que em Boa Vista estava tendo um terremoto eu pensei que era um trator passado na rua da minha casa”. “Eu achei que fosse o rolo da prefeitura passando mesmo… HAHAHAAH… Mas aí não fez barulho de motor e do nada os vizinhos indo pra rua e aí concluímos que era terremoto!”, escreveu outro.

Tremor de terra forte em Boa Vista, Roraima. Essa parte é só o final. #terremoto pic.twitter.com/FsuXxglY5R — Igor Lopes (@igorlopesrr) January 31, 2021

nunca passou pela a minha cabeça que em Boa Vista estava tendo um terremoto eu pensei que era um trator passado na rua da minha casa — 𝐿𝓪𝓏៹⁷; (@Rhyaggyy) January 31, 2021

Eu achei que fosse o rolo da prefeitura passando mesmo… HAHAHAAH… Mas aí não fez barulho de motor e do nada os vizinhos indo pra rua e aí concluímos que era terremoto! 😅 — Marla De Rocco (@marladerocco) January 31, 2021