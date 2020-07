RJ: PF prende novo suspeito de divulgar arquivos de abuso sexual infantil

Imagens de violência sexual contra crianças foram apreendidas para perícia; este é o terceiro suspeito preso em pouco mais de uma semana

Divulgação/PF Este é o terceiro suspeito de envolvimento com o compartilhamento de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes preso em pouco mais de uma semana



Policiais federais prenderam nesta terça-feira (14), em flagrante, mais um suspeito de armazenar e distribuir arquivos com cenas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. O homem, de 36 anos, foi preso em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro.

O homem tinha posse de arquivos com imagens de violência sexual contra crianças. Este é o terceiro suspeito de envolvimento com o compartilhamento de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes preso em pouco mais de uma semana.

Todo o material apreendido com o homem preso será submetido a perícia, para verificar se ele também produzia as cenas. No dia 6 de julho, um homem de 68 anos foi preso. No dia 9, foi a vez de um homem de 65 anos. Os dois também haviam sido detidos em flagrante durante cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal.

*Com informações da Agência Brasil