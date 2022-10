Roberto Jefferson chega à cadeia no Rio de Janeiro após se render e ser detido

Ex-deputado atirou contra agentes da Polícia Federal que foram a sua residência para prendê-lo, após um mandado ser emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE

Foto: FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) se rende e é preso pela Polícia Federal



O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) deu entrada no sistema prisional e encontra-se acautelado no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 24, após ter se rendido e sido detido na noite do último domingo, 23. Ele aguarda pela audiência de custódia, que deve ser realizada ainda nesta segunda. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jefferson efetuou diversos disparos de fuzil e jogar três granadas contra a Polícia Federal no domingo, quando agentes foram até a sua residência para cumprir uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que revogava a prisão domiciliar do ex-deputado e pedia que ele fosse levado para a cadeia. Os disparos deixaram dois agentes feridos. Jefferson não possuía autorização para portar armas. O pedido de prisão de Moraes foi emitido pelo ex-deputado ter violado medidas de prisão domiciliar, mas, na sequência, após os ataques armados, um novo mandado foi expedido na acusação flagrante de tentativa de homicídio.