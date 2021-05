Robinson Shiba, fundador do China in Box, reaparece mais de dois anos após acidente

Empresário, que se acidentou em fevereiro de 2019, está compartilhando vídeos diários sobre seu processo de recuperação dos movimentos e da fala

Reprodução/Instagram/Robinson Shiba A primeira loja da franquia China in Box foi aberta em 1992 em São Paulo



O empresário Robinson Shiba, fundador do China in Box e Gendai, reapareceu publicamente no domingo, 16, pela primeira vez após um acidente de moto em fevereiro de 2019. Em suas redes sociais, o ex-participante do reality show SharkTank BR anunciou: “Estou de volta”. A publicação já tem mais de 92 mil curtidas no Instagram. A foto mostra Shiba ainda em uma cadeira de rodas. O empresário está compartilhando vídeos diários sobre seu processo de recuperação dos movimentos e da fala. Na época do acidente, o Shark Tank Brasil informou, durante um evento, que o então jurado havia se acidentado e estava internado em “estado grave”.

Em 1988, Shiba viajou aos Estados Unidos para estudar inglês durante seu curso de odontologia. A viagem que deveria durar dois meses, acabou durando um ano. Durante esse tempo, o estudante acabou trabalhando em restaurantes chineses, pizzarias e fazendo entregas. Lá, ele se encantou com as embalagens quadradas que embalavam os pratos chineses. Em 1992, foi inaugurada a primeira loja da franquia China in Box no bairro paulistano de Moema. No mesmo ano, em parceria com o amigo Carlos Sadaki, lançou uma loja de produtos japoneses no Shopping Morumbi, na Praça do Mercado, a Gendai. O principal diferencial da mercearia era um Sushi Bar, que deu origem a um modelo de restaurante “fast casual”.