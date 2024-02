Rodízio de carros estará suspenso em São Paulo nesta quarta-feira

Zona de Máxima Restrição aos Fretados e faixas exclusivas de ônibus voltam a funcionar normalmente

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/10/2023 O retorno do rodízio está previsto apenas para a quinta-feira, dia 15.



O rodízio municipal de carros estará suspenso em São Paulo nesta quarta-feira de cinzas, 14. Anteriormente, havia sido comunicado a suspensão do rodízio apenas na segunda-feira, 12, e na terça-feira, 13. A medida, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), se deve à redução significativa na circulação de veículos. O retorno do rodízio está previsto apenas para a quinta-feira, dia 15. Além disso, a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) e as faixas exclusivas de ônibus voltarão a funcionar normalmente a partir desta quarta-feira. Já o estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul, retorna após um dia de suspensão. Vale ressaltar que as restrições existentes na cidade continuam em vigor, como o rodízio de veículos pesados, como caminhões, e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA