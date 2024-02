Bolsas europeias caem após dados de inflação nos EUA

Taxa de desemprego abaixo do esperado no Reino Unido também influenciou

As bolsas europeias encerraram em queda nesta terça-feira, 13, influenciadas pela divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, que registrou um aumento de 0,3% em relação ao mês de dezembro, superando a expectativa de 0,2%. Além disso, o índice núcleo subiu para 0,4%, também acima das previsões. Esses dados colocam em xeque a possibilidade de cortes de juros nas próximas reuniões do Federal Reserve (Fed) e podem afetar também a decisão do Banco Central Europeu em relação ao afrouxamento monetário. No fechamento, o índice Stoxx registrou uma queda de 0,95%, chegando a 482,82 pontos. O FTSE, da bolsa de Londres, recuou 0,83%, atingindo 7.510,85 pontos. Já o Dax, da bolsa de Frankfurt, perdeu 0,95%, ficando em 16.875,19 pontos. Por fim, o CAC 40, de Paris, teve uma queda de 0,88%, alcançando 7.621,92 pontos.

Além da influência da inflação dos EUA, também houve pressão nos mercados europeus devido aos dados de desemprego no Reino Unido, que foram menores do que o esperado, e ao crescimento salarial acima das expectativas. A taxa de desemprego no Reino Unido caiu para 3,8% em dezembro, abaixo dos 4,2% registrados em novembro e das previsões de 4%. Já o crescimento salarial ficou em 6,2% em base anual, abaixo das expectativas de 6% e dos 6,7% registrados em novembro. Nesta quarta-feira, 14, deve ser divulgado o índice de inflação de janeiro no Reino Unido, com expectativa de que fique em 4,2%, em comparação com os 4% registrados em dezembro.

Publicado por Adrielle Farias

