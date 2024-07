Rodízio de veículos continua suspenso em São Paulo nesta quarta-feira

Medida foi adotada devido à confirmação que haveria greve de ônibus na cidade; veículos com placas finais 5 e 6 estão liberados para trafegar normalmente pela capital

Os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo decidiram suspender a greve marcada para esta quarta-feira (3). O acordo foi alcançado em uma reunião no fim da noite desta terça-feira (2), após um dia de tratativas com as empresas de transporte da capital. A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio de veículos está suspenso nesta quarta mesmo com a não realização da greve de ônibus. A medida havia sido anunciada quando a paralisação ainda estava programada e foi mantida após o anúncio de que o serviço de transporte público ocorreria normalmente na capital paulista. Veículos com placas finais 5 e 6, que geralmente não poderiam circular das 7h às 10h e das 17 às 20h, estão liberados para trafegar normalmente pela capital. Segundo a CET, as demais restrições continuarão valendo normalmente.

