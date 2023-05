Rodízio de veículos é suspenso em SP após paralisação de motoristas de ônibus

Automóveis com placas finais 1 e 2 podem circular normalmente, entretanto os corredores e faixas exclusivas de ônibus não estão liberados para circulação livre

WERTHER SANTANA/ ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação no Terminal Pirituba, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 29; passageiros que utilizam transporte coletivo na capital paulista estão sendo surpreendidos nesta manhã com a falta de ônibus em diversos bairros da cidade



A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio municipal de veículos desta segunda-feira, 29, está suspenso. O comunicado foi emitido após a SPTrans registrar atrasos por conta de uma paralisação parcial de motoristas e cobradores, que pedem melhoria salarial. Por tanto, de maneira excepcional, veículos com placas finais 1 e 2 podem circular normalmente, entretanto os corredores e faixas exclusivas de ônibus não estão liberados para circulação de veículos. O rodízio para caminhões permanece, bem como as Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). De acordo com a SPTrans, as concessionárias afetadas pela paralisação foram: Grajaú (zona sul), MobiBrasil (zona sul), Transppass (zona oeste), Viação Campo Belo (zona sul), KBPX (zona sul), Metrópole 3 (zona leste), Santa Brígida (zona norte), Gato Preto (zona oeste), Sambaíba (zona norte).

Parte dos serviços está paralisada desde as 3h da manhã desta segunda. De acordo com o site do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), a decisão de efetuar paralisações nesta semana foi tomada em assembleias e por unanimidade “em virtude da ausência de uma nova proposta patronal contendo a valorização das cláusulas econômicas, em especial a volta dos 30 minutos de refeição remunerados”.