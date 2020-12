Rodízio de veículos em SP será mantido durante festas de fim de ano e em janeiro

Decisão foi tomada por recomendação da Secretaria de Saúde, que visa diminuir a circulação de pessoas na cidade

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO- 09/12/2020 O condutor que não cumprir o rodízio comete infração de trânsito de nível médio



A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 11, que o rodízio municipal de veículos será mantido durante as festas de fim de ano e férias de janeiro. Normalmente, o rodízio de automóveis é suspenso em razão dos feriados de fim de ano. Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada “por recomendação das autoridades de saúde do município”. Com o aumento de casos, mortes e internações pela Covid-19 e volta do estado de São Paulo para a fase amarela, a medida visa diminuir a circulação de pessoas na capital paulista.

Também continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), informa a nota. O rodízio de veículos impede a circulação de veículos com placas determinadas entre 7 horas e 10h e entre 17h e 20h no centro expandido de São Paulo, de segunda à sexta-feira. Se o motorista transitar em horários não permitidos, comete infração de trânsito de nível médio, com multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do condutor.

Dias da semana em que cada veículo é impedido de circular:

Segunda-feira: veículos com finais de placa 1 e 2

Terça-feira: veículos com finais de placa 3 e 4

Quarta-feira: veículos com finais de placa 5 e 6

Quinta-feira: veículos com finais de placa 7 e 8

Sexta-feira: veículos com finais de placa 9 e 0

