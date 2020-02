Chuvas em SP: Rodízio segue suspenso nesta terça-feira

Aulas nas escolas da rede municipal estão mantidas e os serviços de saúde estão liberados para atendimento

Estadão Conteúdo



A Prefeitura de São Paulo informou na noite desta segunda-feira (10) que o rodízio segue suspenso nesta terça (11) devido as chuvas que alagaram a cidade e a região metropolitana. Ou seja, veículos com placas de final 3 e 4 não serão multados caso flagrados em circulação nos horários de restrição.

As aulas nas escolas da rede municipal estão mantidas e os serviços de saúde estão liberados para atendimento em qualquer unidade, independente do endereço de moradia do munícipe. Todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital funcionarão com estratégias para o acolhimento e resolução das intercorrências caso continuem ou aumentem as chuvas.

A previsão para amanhã continua de chuva, porém mais fraca do que hoje. O acumulado é de 20 mm, enquanto nesta segunda foi de 51 mm.