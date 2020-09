Rodrigo Maia testa positivo para Covid-19

Presidente da Câmara contraiu a doença após comparecer à cerimônia de posse de Luiz Fux, na semana passada

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Rodrigo Maia testou positivo para Covid-19



Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, 16. A informação foi confirmada pela assessoria de Maia ao site da Jovem Pan. Ele continuará os trabalhos remotamente. Maia manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas, afirma a assessoria. Desta forma, o presidente da Câmara se junta a outros líderes brasileiros que foram infectados pelo novo coronavírus, como o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o recém-empossado presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

Maia, inclusive, contraiu a doença após comparecer à cerimônia de posse de Fux, na semana passada – além deles, outros dois ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que estiveram no evento foram contaminados pelo vírus. O presidente da Câmara já havia realizado testes para diagnóstico da Covid-19 anteriormente, como no começo de agosto, quando revelou que havia se encontrado com Bolsonaro antes do presidente afirmar que estava com a doença. Na ocasião, no entanto, o teste deu negativo.