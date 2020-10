Roger Abdelmassih é atacado por preso em hospital penitenciário de SP

Na última quarta-feira, 21, o ex-médico foi agredido por um detento que teve a irmã a estuprada

Na tarde da última quarta-feira, 21, Roger Abdelmassih foi atacada por um detento no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, no Carandiru, Zona Norte de São Paulo. Desde setembro, quando foi transferido da penitenciária de Tremembé, o ex-médico permanece na unidade hospitalar. Apesar de ter alta médica, Abdelmassih aguarda o resultado da perícia, que decidirá até 29 de outubro se ele possui condições de retornar para cumprir pena em Tremembé.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o condenado sofreu uma tentativa de agressão por outro preso que teve a irmã estuprada recentemente, pretexto que motivou o ataque. O incidente teria ocorrido após o agressor descobrir que Roger estava internado na mesma ala que a sua, dessa maneira, invadiu o quarto do ex-médico, pulou sobre ele e o atacou com as mãos. Em nota, a SAP afirma que “a situação foi rapidamente contida e Abdelmassih não ficou ferido. Ele passou por exame de corpo de delito e está em bom estado de saúde.”