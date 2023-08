Ronaldinho Gaúcho vai à CPI das Criptomoedas nesta terça com liberação para ficar em silêncio

Irmão do ex-jogador, Roberto de Assis Moreira, e presidente do Santos Futebol Clube, Andrés Rueda, também devem ir à comissão que investiga esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptoativos