CPI das Criptomoedas convoca Cauã Reymond, Tatá Werneck e Ronaldinho Gaúcho

Integrantes da CPI das Pirâmides Financeiras, mais conhecida como CPI das Criptomoedas, aprovaram, nesta semana, requerimentos para a convocação da apresentadora Tatá Werneck e do ator Cauã Reymond, ambos da emissora Globo, do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues Gomes, e do apresentador Marcelo Tas, da TV Cultura, para prestarem depoimento. Ambos foram convocados na condição de investigados e, portanto, são obrigados a comparecer à oitiva. No entanto, eles poderão ficar em silêncio em questionamentos que possam incriminá-los. Tatá, Cauã e Marcelo Tas vão depor por terem participado de uma propaganda para a Atlas Quantum, empresa de esquema de pirâmide que supostamente usava robôs para compra e venda de criptomoedas. Os requerimentos para a convocação dos artistas foram apresentados pelo deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). Já o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão e empresário dele, Roberto de Assis Moreira, serão ouvidos após o deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ) encaminhar o requerimento. Eles vão prestar esclarecimentos sobre a empresa 18k Ronaldinho, investigada em esquema de pirâmide, chegando a oferecer 400% de retorno financeiro em um ano. O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) apresentou requerimento para a convocação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para falar sobre o Brazil National Football Team Fan Token (BFT), o fan token da seleção brasileira. Além deles, mais de 150 pessoas foram convocadas para esclarecer denúncias de fraudes em criptomoedas.

*Com informações da repórter Soraya Lauand.