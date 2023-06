Roubos caem 34% na região central de São Paulo em dez semanas

Números compilados no Sistema de Monitoramento de Cenas Abertas de Uso de Drogas do governo paulista foram obtidos com exclusividade pelo site da Jovem Pan;

Reprodução/Jovem Pan News O governo do Estado criou o Sistema de Monitoramento de Cenas Abertas de Uso de Drogas



Desde a criação do Sistema de Monitoramento de Cenas Abertas de Uso de Drogas pelo governo de São Paulo, os casos de roubos registraram uma queda de 34% nos bairros de Santa Cecília e dos Campos Elísios, região central da cidade na última semana, segundo dados apurados pela Secretaria de Segurança Pública(SSP) e obtidos com exclusividade pelo site da Jovem Pan. Já os furtos nessas áreas recuaram 17% na última semana com relação ao período entre 27 de março e 2 de abril, quando começou o monitoramento semanal. Em números absolutos, o indicador de roubos foi de 190 para 126 registros, e o de furtos, de 311 para 258. “Os resultados positivos, comprovados pelas quedas em ambos os delitos patrimoniais nos dois bairros, são fruto do compromisso da atual gestão em restaurar e devolver o munícipe o centro da capital. Temos intensificado nossas ações e trabalhado diuturnamente para aumentar a segurança da população”, destaca o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Com relação ao mesmo período do ano passado, os roubos registraram queda de 5% – em números absolutos, as ocorrências foram de 133 para 126. Os furtos, por outro lado, subiram 9% (de 236 para 258). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a elevação dos casos se deve aos grandes eventos ocorridos no feriado prolongado, como a “Marcha para Jesus” e a Parada LGBT+ Apesar da queda de 24% nos roubos e furtos com relação ao ano passado, com recuo de 74 para 59 registros, as duas grandes festividades aumentaram a circulação de pessoas na cidade de São Paulo em comparação ao ano anterior, em especial no centro, gerando um contexto atípico, com grande aglomeração de pessoas em espaços públicos.