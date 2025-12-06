Jovem Pan > Notícias > Brasil > Sábado será de tempo abafado em São Paulo

Previsão do tempo para sábado (06), em SP: tempo abafado

Neste sábado (6), o dia será marcado pelo predomínio de sol entre algumas nuvens, o que favorecerá a sensação de calor e tempo bastante abafado no Estado de São Paulo.

No decorrer das horas, o aquecimento diurno junto com a umidade do ar, geram condições para pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos, apenas no setor norte e leste paulista, mas sem acumulados significativos.

Os destaques do dia são as altas temperaturas e a baixa umidade do ar, com valores em torno dos 30%, no interior. Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 31 graus. Já em Tupã, mínima de 22 e máxima de 33 graus.

Em dias quentes, consulte a previsão do tempo e beba água para se manter hidratado.

*Com informações da Agência SP

