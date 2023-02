Sabesp restabelece abastecimento no litoral norte e governo do Estado oferece água mineral em abrigos

Galão chegou a R$ 100 após tragédia causada pelas chuvas; empresa de saneamento pede ‘uso consciente’ à população

NELSON ALMEIDA/AFP Chuvas no litoral norte deixaram ao menos 48 mortos



Os sistemas de água de todos os bairros atendidos pela Sabesp em São Sebastião retomaram à normalidade, até mesmo em Boiçucanga, um dos locais mais atingidos pelas chuvas no litoral norte. A companhia vinculada ao governo estadual ainda está prestando serviços de atendimento e assistência com os moradores da região na disponibilização de água potável — mesmo em bairros não atendidos pela empresa de saneamento básico, como Camburi, Camburizinho, Baleia e Sahy. A Sabesp alertou a população para que, mesmo com o restabelecimento, a água seja usada de “maneira consciente”.

Em entrevista coletiva, o governador Tarcísio de Freitas deu mais informações sobre as ações do Estado de São Paulo para apoio à população e aos turistas do litoral norte. “Restabelecemos 100% da ligação e água, temos agora todas as estações de tratamento funcionando. A Sabesp está fornecendo 108 mil copinhos de água e caminhões pipa de distribuição, caso necessário. Nós estamos fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo. Ninguém precisa comprar água, pagar R$ 90 reais, R$ 100 reais por água mineral, pelo amor de Deus. Não vamos ter problema com restabelecimento de água”, disse. Nas redes sociais, o alto preço da água, que varia entre R$ 50 e R$ 100, indigna até mesmo moradores de fora da região. “Uma falta de empatia surreal”, escreveu um perfil.