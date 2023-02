Buscas no litoral norte de SP entram no quarto dia e número de mortos sobe para 48

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o tenente Roberto Farina, da Defesa Civil de São Paulo, também informou a criação de um canal de comunicação para auxiliar na busca por desaparecidos

NELSON ALMEIDA/AFP Segundo a Defesa Civil, há entre 38 e 40 desaparecidos no litoral norte de São Paulo



Dias após as fortes chuvas assolarem o litoral norte de São Paulo, as equipes da Defesa Civil seguem na busca por desaparecidos e vítimas. Já são 48 mortes confirmadas pelas autoridades e até 40 pessoas desaparecidas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o tenente Roberto Farina, da Defesa Civil de São Paulo, deu um panorama atualizado da situação: “Nós temos 47 pessoas que faleceram na cidade de São Sebastião e uma pessoa em Ubatuba. Atualizando esses dados, no total, até o momento foram 48 pessoas que faleceram. Temos 26 pessoas que foram feridas e estão sendo atendidas no Hospital de São Sebastião e no Hospital de Caraguatatuba. Também atualizando a questão dos desaparecidos, varia um pouco essa informação, temos em torno de 38 a 40 pessoas”. De acordo com os boletins divulgados pela Prefeitura de São Sebastião, 19 vítimas já foram identificadas e liberadas para sepultamento.

“Já estamos criando um canal de comunicação, junto com a Defesa Civil Nacional, um telefone para que os familiares das pessoas que estão desaparecidas façam uma ligação e nós buscaremos nos nossos bancos de dados informações a respeito disso. Até o meio-dia nós teremos esse canal de comunicação”, informou o tenente Farina. Moradores e turistas que buscam se manter nas cidades da região relatam dificuldades na compra de insumos básicos, como alimentos e água. Nesta terça-feira, 21, voltou a chover no litoral paulista e as equipes de buscas foram obrigadas a interromper suas ações na região. Pela tarde, houve uma forte precipitação e as fortes chuvas voltaram a castigar cidades como São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá.

O tenente da Defesa Civil de São Paulo também falou sobre o retorno dos turistas que estavam na região: “Os turistas, desde ontem, começaram a sair da cidade pegando a Rodovia dos Tamoios, que está em melhores condições aqui na região. Já esvaziou a cidade em relação aos turistas e as pessoas conseguiram voltar para as suas casas de maneira tranquila”. As 19h desta terça-feira, o governo estadual paulista informou que pontos totalmente obstruídos da rodovia Rio-Santos foram parcialmente liberados para o tráfego entre São Sebastião e Ubatuba. Com isso, a subida pela serra pode ser feita pelo sistema Anchieta-Imigrantes ou pela Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos onde o motorista se encontra. Caso o turista esteja na altura da praia do Juquehy, altura do quilômetro 176, sentido Bertioga, a rota de saída é justamente pelo sistema Anchieta-Imigrantes. Se o motorista estiver do outro lado, que foi totalmente interrompido, a saída deverá ocorrer pela Tamoios.

Além dos esforços para liberar as estradas, a provável chegada de uma crise sanitária tem preocupado as autoridades. Como foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em entrevista coletiva, um hospital de campanha deverá ser montado com apoio da Marinha para atender a população. “Com a Marinha do Brasil, juntamente com diversas pessoas, órgãos e organizações não-governamentais, nós já arrecadamos mais de 100 toneladas de alimentos, água e roupas. A Marinha do Brasil também está nos apoiando com esse hospital de campanha que está sendo construído na região central, próximo de São Sebastião, onde ele poderá atender mais pessoas em situação de vulnerabilidade”, detalhou o tenente Farina.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo