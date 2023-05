Sacadas de prédio residencial desabam em Belém; veja vídeos

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, até o momento, não há registros de mortos ou feridos no local

Reprodução/Twitter/@prefeiturabelem Sacadas desabaram em prédio residencial de Belém, no Pará



As sacadas do prédio residencial Edifício Cristo Rei, localizado na Rua dos Mundurucus, em Belém, desabaram na tarde deste sábado, 13. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, até o momento, não há registros de mortos ou feridos no local. Prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL) afirmou que acionou a Defesa Civil para investigar o caso e pediu para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) isolar a área do acidente e evacuar o edifício. “Todos estão acompanhando a queda das sacadas que existe há algum tempo. Quero me solidarizar com os condôminos, dizer que determinei que a Defesa Civil vá ao lugar para fazer o parecer técnico e ver quais iniciativas podemos tomar. Certamente, é uma questão de segurança que a SEMOB acompanhe tudo e evite qualquer risco aos cidadãos. Quem puder evitar, evite passar na avenida. Espero que ninguém tenha se acidentado e que possamos ter explicações técnicas para isso. Ao mesmo tempo, precisamos criar toda a solidariedade com as vítimas deste triste acidente”, declarou o prefeito. Segundo a Equatorial Pará, uma equipe foi deslocada para realizar manobras a fim de restabelecer o fornecimento de energia, afetado após o incidente.

Que doidera, caiu todas sacadas de um prédio aqui em Belémpic.twitter.com/bh1oFKYeJM — Shelby REMISTA (@Frioeremista) May 13, 2023