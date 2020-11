Saiba como justificar o voto pelo celular em caso de ausência na eleição deste domingo

Eleitores poderão utilizar o aplicativo e-Título ou acessar a página do sistema Justifica no site do Tribunal Superior Eleitoral

Reprodução-TSE Justificativas podem ser feitas pelo aplicativo e-Título



Neste domingo, 15, acontecem as eleições municipais para prefeitos e vereadores. E, por ser durante uma pandemia, a tecnologia entra em ação para ajudar quem não puder comparecer aos pontos de votação e tem que justificar sua ausência. Neste ano, os eleitores terão duas opções: poderão utilizar o aplicativo e-Título ou o sistema Justifica. Lembrando que o voto é obrigatório no país inteiro e, o não comparecimento no dia da eleição ou a não justificativa, podem render ao eleitor uma multa e até a suspensão de alguns direitos civis como a participação em concursos públicos, emissão do passaporte ou carteira de identidade, entre outras penalidades.

Pelo aplicativo serão aceitas justificativas para quem está longe do seu local de votação somente no domingo durante o período de votação, das 7h as 17h (horário de Brasília). E não é possível burlar o requerimento, por meio do sistema de georreferenciamento disponível nos celulares, o e-Título verifica se o eleitor está de fato fora de seu domicílio eleitoral. Outras razões de ausência como motivos de saúde, também poderão ser justificadas pelo aplicativo, porém somente após a eleição, num prazo de 60 dias. Para quem preferir, a página na internet do Justifica também estará funcionando para justificativas e é bem fácil de usar.

Como funciona o aplicativo e-Título?

O aplicativo do e-Título está disponível gratuitamente nas plataformas do Google Play para celulares com sistema operacional Android e Apple Store (iPhone). É um programa intuitivo e fácil de encontrar informações. Primeiro o eleitor precisará preencher o nome, a data de nascimento e escolher um documento: RG ou Título de Eleitor para acessar o sistema. Na segunda etapa é necessário fazer a confirmação do endereço residencial, cidade natal e o local de sua votação. Após criar a senha, a página principal aparece com seus dados pessoais, a zona e a seção de sua votação.

Na aba à esquerda “Mais opções” é possível selecionar “Justificativa de ausência” e preencher os dados. Depois é só aguardar o protocolo que será gerado e acompanhar. Há também uma lista com os endereços para quem quiser justificar presencialmente. As eleições 2020 terão primeiro turno em 15 de novembro e, onde necessário, o segundo turno será em 29 de novembro.