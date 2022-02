Saiba como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional

Documento foi anunciado pelo governo federal na última quarta-feira, 24, tem como objetivo unificar os dados pessoais dos brasileiros e coibir golpes e fraudes

Reprodução/Governo do Brasil - 24/02/2022 Imagem representativa da nova Carteira de Identidade Nacional



O governo federal anunciou nesta semana a criação da nova Carteira de Identidade Nacional, que terá como objetivo unificar os dados e as informações pessoais dos brasileiros, e o decreto passará a ser válido a partir do dia 1º de março. Para solicitar o novo documento, o indivíduo precisará ir ao órgão emissor de seu Estado e apresentar a sua Certidão de Nascimento ou de Casamento. Após a entrega, uma identificação do cidadão será realizada através da plataforma Gov.br e o munícipe será informado de uma data para retirar sua nova identidade em formato de papel. Assim que o impresso estiver em mãos, o acesso a carteira digital também estará disponível.

Na nova Carteira de Identidade, será possível identificar a Unidade Federativa (UF) e o órgão expedidor que a emitiu, matrícula de nascimento ou registro de casamento, fotografia com assinatura e impressão digital, data de validade e elementos para verificação de autenticidade, como um código QR. Também há a possiblidade de inclusão de outros dados de saúde, como o grupo sanguíneo e fator RH, a disposição para doar órgão em caso de óbito e informações particulares que podem preservar a saúde ou salvar a vida do cidadão em situação de emergência. Para os brasileiros de até 12 anos, o documento terá validade de 5 anos. Os solicitantes que tem entre 12 e 60 anos de idade, terão de atualizá-la em 10 anos. Quem possui a partir de 60 anos de idade, terá uma identidade com validade indeterminada.