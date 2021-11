São Paulo não registra mortes por Covid-19 pela primeira vez desde o começo da pandemia

Segundo dados divulgados pelo governo do Estado nesta segunda-feira, 8, nas últimas 24 horas não foram contabilizados novos óbitos causados pela doença

EFE/ Fernando Bizerra Cidade vive momento de reabertura das atividades econômicas



Em meio ao avanço da vacinação e reabertura das atividades, o Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19 nesta segunda-feira, 8. Essa foi a primeira vez que não houve novos óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020, descontando dias em que houve falha de sistemas. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado. Entretanto, o governo ressaltou que os dados divulgados às segundas-feiras tendem a ser menores por causa do fim de semana. A marca foi atingida em meio à liberação de diversas atividades, como funcionamento de casas de show, público total em estádios de futebol e volta às aulas completas no Estado. Mesmo com a melhora dos indicadores, São Paulo segue sendo o Estado mais afetado pela pandemia, com 4.413.241 de casos e 152.527 mortes causadas pela Covid-19.

*Matéria em atualização