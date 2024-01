Saiba os números sorteados na Mega da Virada com prêmio recorde de R$ 588 milhões

Números 24, 56, 33, 48, 21 e 41 foram definidos em sorteio acompanhado por auditores do Ministério da Fazenda e da Caixa Econômica

Tomaz Silva/Agência Brasil Mega da Virada oferece prêmio recorde em 2023



O maior prêmio da história da Mega da Virada foi sorteado pela Caixa Econômica na noite deste domingo, 31 de dezembro de 2023. Com valor recorde de R$ 588.891.021, as dezenas escolhidas foram definidas aleatoriamente ao lado de auditores do Ministério da Fazenda e da Caixa. Com opções entre 01 e 60, foram definidos seis números. São eles: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. Caso não haja vencedores com os seis números na Mega da Virada, o prêmio não acumula. Nesse caso, a premiação será dividida entre os ganhadores que acertarem cinco números e, posteriormente, entre aqueles que acertarem quatro números. Se não houver ganhadores nem na quadra, aí, sim, os valores acumulam para o próximo concurso. Os apostadores pagavam R$ 5 para cada bilhete em loterias físicas ou no aplicativo oficial da Caixa. Era possível também participar de bolões oferecidos nas lotéricas. As apostas foram cadastradas até 17h do dia 31 de dezembro, cerca de três horas antes da exibição dos resultados oficiais.