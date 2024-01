Praia de Copacabana recebe milhares de pessoas para celebrar virada do ano

Organização espera até 2 milhões de pessoas na celebração carioca

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ludmilla e Gloria Groove se apresentam em Copacabana no dia 31 de dezembro



Milhares de pessoas, entre cariocas e turistas, já ocupam a região da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro para celebrar a virada de ano. A expectativa é de que 2 milhões de pessoas passem pelo evento até o início da madrugada do dia 1 de janeiro. Mesmo com o tempo nublado e o risco de chuva, a movimentação é grande e todos estão se acomodando na areia para garantir o melhor lugar para assistir aos shows que acontecem em dois palcos montados na orla, contado com as balsas de onde partirão os fogos de artifício chamam a atenção de todos. A região teve o sistema de segurança reforçado, com a presença de bloqueios bloqueios policiais e utilização de câmeras de reconhecimento facial e detectores de metal. Para evitar acidentes, há também a proibição de garrafas de vidro e drones estão sendo utilizados para auxiliar o trabalho dos policiais. A queima de fogos será realizada em dez balsas ao longo da orla. Os shows da noite ficam por conta de Ludmilla, Luísa Sonza e Gloria Groove.