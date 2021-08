Saiba quais são os principais fatores que podem causar o câncer de pulmão

Cerca de 85% dos diagnósticos são feitos em pacientes que fumam ou fumavam; radônio, asbesto e arsênico estão entre os elementos que elevam o risco da doença

Pixabay Políticas públicas que incentivem as pessoas a parar de fumar podem evitar mortes por câncer de pulmão



A relação entre tabagismo e câncer de pulmão já está amplamente comprovada. De acordo com o Instituto Oncoguia, cerca de 85% dos diagnósticos são feitos em pacientes que fumam ou fumavam. Entre os 15% restante, estima-se que metade tenha contato indireto com o tabagismo devido à proximidade frequente com pessoas que fumam. “Outros fatores, ainda não totalmente compreendidos, podem estar ligados à doença. A hereditariedade existe, mas é incomum — famílias que tenham predisposição ao câncer de pulmão. Há também a questão das exposições ambientais e ocupacionais, que podem aumentar o risco”, explica o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca (Instituto Nacional do Câncer) e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado). Radônio, asbesto e arsênico estão entre os elementos que aumentam as chances de desenvolver a doença.

Segundo o médico oncologista, evitar que as pessoas fumem e incluir fumantes em programas e tratamentos contra o tabagismo continuam sendo políticas públicas de saúde eficientes contra o câncer de pulmão. “Ter proibido o tabaco em ambientes fechados foi um grande avanço”, diz o especialista. Contudo, mesmo quem mantém distância do cigarro precisa estar atento aos sinais, pois eles são sutis e inespecíficos. Os principais são tosse persistente, rouquidão, falta de ar, cansaço e perda de peso. Quando o câncer é identificado em estágio inicial, as perspectivas de tratamento são maiores, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

Segundo o Inca, a doença atinge mais de 30 mil pessoas por ano (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) e causa mais de 30 mil mortes. Neste Agosto Branco, são intensificadas as divulgações de informações voltadas para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão.

