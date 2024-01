Saiba qual a situação das rodovias Mogi-Bertioga e Tamoios após interdição devido a chuvas

Queda de barreira, pedra e risco de deslizamento fizeram com que elas fossem interditadas entre a noite de quarta-feira, 24, e a manhã de quinta-feira, 25

Reprodução/Concessionária Tamoios Rodovia dos Tamoios no trecho da Serra Antiga



A Rodovia Mogi-Bertioga e a Tamoios, que foram interditadas entre a noite de quarta-feira, 24 e a manhã de quinta-feira, 25, por causa das fortes chuvas que atingiram a região, permanecem bloqueadas nesta sexta-feira, 26. A expectativa é que elas reabrissem nesta sexta, contudo não foi possível. A Rodovia Mogi-Bertioga, acesso à parte sul do litoral norte, foi bloqueada na manhã de quinta-feira devido à queda de uma barreira no trecho de serra. Já a Rodovia dos Tamoios, principal ligação com a parte norte do litoral paulista, teve a pista sentido Caraguatatuba interditada, na noite de quarta-feira, devido ao risco de deslizamentos. A serra antiga da Tamoios, que já havia sido interditada pelo excesso de chuvas na terça-feira, 23, voltou a ser interditada às 20h30 de quarta-feira pelo mesmo motivo, permanecendo bloqueada até esta quinta-feira. Segundo a concessionária que administra as rodovias, todas às vezes que índice de chuvas na região acumula 100 milímetros no espaço de 72 horas, o fechamento das pistas é realizado.