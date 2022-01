Saiba quem são as 10 vítimas da tragédia em Capitólio (MG)

As cinco últimas vítimas do acidente foram identificadas nesta segunda-feira

O desabamento de um cânion em Capitólio, Minas Gerais, no último sábado, 8, vitimou dez pessoas. A Polícia Civil finalizou na tarde desta segunda-feira, 10, a identificação de todas as vítimas. Com isso, a corporação finalizou os trabalhos no Instituto Médio Legal (IML) local. Os fragmentos e materiais genéticos dos familiares serão enviados para o IML de Belo Horizonte para uma análise mais robusta e comparação de DNA. Os dez mortos estavam na lancha “Jesus” e, de acordo com o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta, se conheciam. As vítimas estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra. Veja quem são:

Rodrigo Alves dos Anjos

Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, natural de Betim (MG), era o piloto da lancha “Jesus”.

Júlio Borges Antunes

Júlio Borges Antunes, de 68 anos, é natural de Alpinópolis (MG). Era amigo de infância de Sebastião Teixeira da Silva, que também morreu no acidente.

Sebastião Teixeira da Silva

Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, é natural de Anhumas (SP) e morava em Serrania (MG). Era casado com Marlene Augusta Teixeira da Silva, com quem teve Geovany Teixeira da Silva.

Marlene Augusta Teixeira da Silva

Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, é natural de Itaú de Minas (MG) e morava em Serrania (MG). Era casada com Sebastião, com quem teve Geovany Teixeira da Silva.

Geovany Teixeira da Silva

Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos, é natural de Itaú de Minas (MG) e morava em Serrania (MG). Era filho de Sebastião e Marlene e pai de Geovany Gabriel Oliveira da Silva. Namorava Carmén Pinheiro da Silva.

Geovany Gabriel Oliveira da Silva

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos, é natural de Alfenas (MG) e morava em Serrania (MG). O adolescente era filho de Geovany Teixeira da Silva e neto de Sebastião e Marlene.

Thiago Teixeira da Silva Nascimento

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, é natural de Passos (MG). Sobrinho de Sebastião e Marlene.

Cármen Pinheiro da Silva

Cármen Pinheiro da Silva, de 43 anos, é natural de Cajamar (SP) e morava em Sumaré (SP) com a filha, Camila Silva Machado. Namorava Geovany Teixeira da Silva.

Camila Silva Machado

Camila Silva Machado, de 18 anos, é natural de Paulínia (SP) e morava atualmente em Sumaré (SP) com a mãe, Cármen Pinheiro da Silva, uma das vítimas do acidente. Camila namorava há mais de um ano com Maycon Douglas de Osti.

Maycon Douglas de Osti

Maycon Douglas de Osti, de 24 anos, é natural de Campinas (SP) e morava em Sumaré (SP). Era namorado de Camila Silva.