Sanderson diz que Tarcísio não reflete opinião de parlamentares do PL

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) criticou a adesão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao texto da Reforma Tributária, após reunião com outros parlamentares da legenda. “O governador de São Paulo não tem autorização de grande parte, eu diria, de 90% dos parlamentares do PL. Ele fala por ele, como o governador de São Paulo”, destacou.

Sanderson também destacou que o governador pode reivindicar participação pública no debate, mas que não é porta-voz da direita no Brasil. “E sendo também o maior coletivo de consumidores do Brasil, [o governador de São Paulo] tem o direito e tem a prorrogativa, eu acho que até tem o dever de fazer a defesa do seu Estado, mas ele fala só em nome do São Paulo, enquanto ele tenta colocar um discurso sendo um preposto em tese da direita do Brasil”, reforçou.

Para o parlamentar, qualquer comentário sobre o projeto neste momento é precipitado. “Os deputados precisam estudar, ninguém estudou porque não teve tempo. Imagina, tu vai pegar uma matéria dessa, precisa ser analisada pela consultoria jurídica dos gabinetes, fazer uma análise jurídica e depois uma análise política. Não houve tempo para fazer isso, portanto, qualquer um como Tarcísio Gomes de Freitas e qualquer outro governador que vem dizer que o projeto é bom, está sendo no mínimo simples, porque como é que ele vai dizer que um projeto é bom se ninguém teve acesso”, apontou.

A votação da Reforma Tributária está prevista para ocorrer na noite desta quinta-feira, 6, na Câmara dos Deputados. Se passar, irá ao Senado, onde poderá passar por novas revisões, o que forçaria o retorno da matéria para a Câmara.